"Тяжелая ночь". В Днепре тушили сильный пожар после попадания дрона-камикадзе. Еще два беспилотника сбили – ОВА

"Тяжелая ночь. Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. м2", – сообщил глава ОВА.

Он добавил, что несколько часов спасатели боролись с огнем, возгорание к утру 28 марта потушили.

"Без пострадавших. Это – главное. Ибо люди – это наша самая большая ценность. В отличие от оккупантов, которые для кремлевской верхушки являются расходным материалом", – заметил Лысак.

Во время ночной атаки 27 марта российские оккупанты применили в Украине беспилотники иранского производства Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы, сообщило 28 марта командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Было сбито 12 Shahed из 13 и один разведывательный БПЛА. По данным Генштаба ВСУ, сбито 14 Shahed из 15.