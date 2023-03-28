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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тяжелая ночь". В Днепре тушили сильный пожар после попадания дрона-камикадзе. Еще два беспилотника сбили – ОВА

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В Днепре после прилета дрона-камикадзе был сильный пожар
В Днепре после прилета дрона-камикадзе был сильный пожар
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 28 марта российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область, один из них вызвал сильный пожар, сообщил 28 марта в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Тяжелая ночь. Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. м2", – сообщил глава ОВА.

Он добавил, что несколько часов спасатели боролись с огнем, возгорание к утру 28 марта потушили.

"Без пострадавших. Это – главное. Ибо люди – это наша самая большая ценность. В отличие от оккупантов, которые для кремлевской верхушки являются расходным материалом", – заметил Лысак.

Во время ночной атаки 27 марта российские оккупанты применили в Украине беспилотники иранского производства Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы, сообщило 28 марта командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Было сбито 12 Shahed из 13 и один разведывательный БПЛА. По данным Генштаба ВСУ, сбито 14 Shahed из 15.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий. 

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепр, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, воздушная тревога, дрон-камикадзе, Сергей Лысак
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