"Это новые вызовы для нас". В Воздушных силах ВСУ отреагировали на применение оккупантами управляемых бомб

По словам Игната, россияне на сегодняшний день могут сбрасывать свои планирующие авиабомбы на расстоянии 50 км и более от украинской границы. Чтобы бороться с этим явлением, Украина должна иметь средства, чтобы поражать самолеты, которые выпускают эти бомбы.

"Это новые вызовы и угрозы для нас. Как видим, в этой войне все больше и больше появляется новейшее вооружение, которое начинает активно применяться. Это и дроны-камикадзе и многое другое. Что такое авиационные бомбы, мы уже хорошо видели и в Изюме [Харьковской области] и в Мариуполе [Донецкой области]", – отметил Игнат.

Он напомнил, что в районах, где у Украины не было серьезной системы ПВО, оккупанты применяли и бомбы свободного падения.

"В настоящее время РФ вынуждена перейти на дальний радиус действия. И это новые вызовы для нас. Ведь бомбы типа ФАБ-500 у россиян есть в достаточном количестве. Они нуждаются в минимальной доработке, установке крыльев и системе даже примитивной навигации и таким образом становятся планирующими. Это гораздо дешевле для россиян, чем производить в условиях санкций и применять против украинцев очень ценные ракеты", – пояснил спикер ВС ВСУ.

Он подчеркнул, что Украина тоже использует подобные бомбы, но их в распоряжении ВСУ не так много.

"Нужно еще наладить их выпуск, но мы их используем. И хотя эти бомбы меньшей мощности, они высокоточные, поэтому их эффективность в разы выше", – добавил Игнат.

Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг., сообщало 5 марта издание Defense Express. Игнат тогда отмечал, что, чтобы перехватывать самолеты, несущие такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16.

Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двоих погибших, девяти раненых и одном травмированном. Погибшими оказались полицейский и сторож школы, которая была разрушена авиаударом.