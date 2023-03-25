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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это новые вызовы для нас". В Воздушных силах ВСУ отреагировали на применение оккупантами управляемых бомб

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Игнат рассказал, что необходимо ВСУ для борьбы с носителями российских планирующих управляемых авиабомб
Игнат рассказал, что необходимо ВСУ для борьбы с носителями российских планирующих управляемых авиабомб
Фото: imediacentr.org.ua

У российских войск есть достаточное количество авиабомб, и их применение обходится оккупантам дешевле, чем запуски крылатых ракет. Это одна из причин участившихся атак по территории Украины с применением планирующих бомб. Об этом 25 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", рассказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, россияне на сегодняшний день могут сбрасывать свои планирующие авиабомбы на расстоянии 50 км и более от украинской границы. Чтобы бороться с этим явлением, Украина должна иметь средства, чтобы поражать самолеты, которые выпускают эти бомбы.

"Это новые вызовы и угрозы для нас. Как видим, в этой войне все больше и больше появляется новейшее вооружение, которое начинает активно применяться. Это и дроны-камикадзе и многое другое. Что такое авиационные бомбы, мы уже хорошо видели и в Изюме [Харьковской области] и в Мариуполе [Донецкой области]", – отметил Игнат.

Он напомнил, что в районах, где у Украины не было серьезной системы ПВО, оккупанты применяли и бомбы свободного падения.

"В настоящее время РФ вынуждена перейти на дальний радиус действия. И это новые вызовы для нас. Ведь бомбы типа ФАБ-500 у россиян есть в достаточном количестве. Они нуждаются в минимальной доработке, установке крыльев и системе даже примитивной навигации и таким образом становятся планирующими. Это гораздо дешевле для россиян, чем производить в условиях санкций и применять против украинцев очень ценные ракеты", – пояснил спикер ВС ВСУ.

Он подчеркнул, что Украина тоже использует подобные бомбы, но их в распоряжении ВСУ не так много.

"Нужно еще наладить их выпуск, но мы их используем. И хотя эти бомбы меньшей мощности, они высокоточные, поэтому их эффективность в разы выше", – добавил Игнат.

Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг., сообщало 5 марта издание Defense Express. Игнат тогда отмечал, что, чтобы перехватывать самолеты, несущие такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16.

Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двоих погибших, девяти раненых и одном травмированном. Погибшими оказались полицейский и сторож школы, которая была разрушена авиаударом.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки.

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