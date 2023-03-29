Войска РФ нанесли авиаудар по Бериславу, есть пострадавший – РВА

"Сегодня оккупанты совершили очередной авиационный обстрел территорий промышленных предприятий Берислава. Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также взрывной волной поражены около 15 домов, в них повреждены крыши и выбиты окна", – говорится в сообщении.

Литвинов сообщил об одном пострадавшем, он госпитализирован.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.