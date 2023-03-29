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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ нанесли авиаудар по Бериславу, есть пострадавший – РВА

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Оккупанты обстреляли в Бериславе бывшие цеха заводов
Оккупанты обстреляли в Бериславе бывшие цеха заводов
Фото: Володимир Літвінов Бериславська РДА / Telegram

Российские оккупанты 29 марта обстреляли Берислав Херсонской области. Об этом сообщил глава Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в Telegram.

"Сегодня оккупанты совершили очередной авиационный обстрел территорий промышленных предприятий Берислава. Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также взрывной волной поражены около 15 домов, в них повреждены крыши и выбиты окна", – говорится в сообщении.

Литвинов сообщил об одном пострадавшем, он госпитализирован.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Берислав
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