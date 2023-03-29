СБУ сообщила экс-чиновнику о подозрении в том, что он формирует «российский батальон» из жителей Херсонской области

Фигурантом является бывший высокопоставленный чиновник из Одесской области Александр Коротаев. Ранее он являлся заместителем начальника главного управления МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям, сейчас ГСЧС – Государственная служба по чрезвычайным ситуациям) в Одесской области.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он переехал во временно оккупированную Херсонскую область, где присоединился к местной оккупационной администрации и по доверенности коллаборанта Владимира Сальдо формировал новый военный батальон для россиян.

В состав этой группировки оккупанты пытались принудительно мобилизовать максимальное количество местных жителей, говорится в сообщении.

По данным СБУ, подозреваемый лично агитировал граждан вступать в ряды оккупантов и воевать против Украины. Кроме того, в своих публичных выступлениях перед людьми он оправдывает вооруженную агрессию России, временный захват Крыма и военные преступления россиян, говорится в сообщении.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины, отметили в СБУ.