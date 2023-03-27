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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ РФ, которая готовила ракетные удары по объектам "Укрзалізниці"

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В домах подозреваемых была обнаружена российская символика и прокремлевская литература
В домах подозреваемых была обнаружена российская символика и прокремлевская литература
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины в результате масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ РФ. Об этом 27 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"В состав группы входило восемь местных жителей. Один из них использовал для прикрытия удостоверение помощника действующего народного депутата Украины и журналиста. Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны, координаты стратегически важных мостов. В "зоне особого внимания" врага находились маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, вражеские агенты также разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах востока Украины и Днепропетровской области. Помимо этого, во время оккупации Изюма и Балаклеи фигуранты подбирали кандидатов в состав местных оккупационных администраций.

Контрразведчики СБУ задержали четырех участников агентурной сети. Еще четверо находятся на территории страны-агрессора. Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В ее состав вошел агент, ранее завербованный почетным консулом РФ в Харькове. После 24 февраля прошлого года ФСБ активировала свою агентуру для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", – отметили в СБУ.

В домах подозреваемых была обнаружена российская символика и прокремлевская литература.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Укрзалізниця, ФСБ, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины
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