Залужный: СБУ – мощная часть нашей большой единой армии. Ваши военные операции стали легендарными

Залужный отметил, что благодаря СБУ "российская агентура, коллаборанты, диверсанты и другие предатели получают по заслугам" Фото: president.gov.ua

"Дорогие боевые побратимы! Сегодня в составе сил обороны вы бок о бок с Вооруженными силами героически выполняете не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожаете врага и технику на всех рубежах. Контртеррористические, антидиверсионные, контрразведывательные и даже военные операции, которые вы проводите, – уже стали легендарными", – заявил Залужный.

Он подчеркнул, что СБУ – "это мощная часть нашей большой единой армии, защищающей национальную государственность", и именно благодаря сотрудникам службы "российская агентура, коллаборанты, диверсанты и другие предатели получают по заслугам".

"Безопасность государства – это безопасность всего народа. С Днем Службы безопасности Украины. Вместе – к победе", – резюмировал главнокомандующий.