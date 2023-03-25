"Заботятся, чтобы ни в одной частичке Украины у врага не было прислужников". Зеленский поздравил сотрудников СБУ

"СБУ сражается с врагом на фронте в самых горячих точках, обеспечивает киберзащиту Украины, стабилизирует ситуацию в деоккупированных районах, заботится о том, чтобы ни в одной частичке Украины у врага не было прислужников, помогает нам возвращать украинцев и украинок из российского плена", – написал президент.

Он подчеркнул, что нет такого подразделения СБУ, которое не дало бы Украине необходимых достижений, и поблагодарил всех сотрудников службы за работу.

День СБУ был учрежден в 2001 году и отмечается ежегодно 25 марта.