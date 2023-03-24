СБУ заявила о задержании двух агентов ФСБ. Один из них – инженер-конструктор "Мотор Січі"

Задержанным сообщили о подозрении в госизмене, и суд отправил их под стражу Фото: Служба безпеки України / Facebook

Разоблачили агентов киберспециалисты СБУ.

Один из задержанных занимался разведывательно-подрывной деятельностью в Киевской области, второй – в Запорожской, говорится в релизе.

В СБУ рассказали, что задержанных в начале февраля 2023 года завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю.

"Вербовка проходила через Telegram-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии. По указаниям врага агенты разведывали расположение украинских военных объектов и правоохранительных органов. СБУ поэтапно задокументировала их преступные действия", – говорится в сообщении.

В Запорожской области, согласно данным украинской спецслужбы, был завербован инженер-конструктор предприятия "Мотор Січ" – он собирал данные о размещении подразделений сил обороны Украины в областном центре.

"Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности. Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – говорится в релизе.

Деталей о личности задержанного в Киевской области украинская спецслужба не рассказала.

По данным СБУ, развединформация, которую собирали задержанные, была нужна оккупантам для нанесения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.

В ходе обыска у фигурантов обнаружили мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и перепиской с представителями РФ.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд арестовал их.