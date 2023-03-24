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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ заявила о задержании двух агентов ФСБ. Один из них – инженер-конструктор "Мотор Січі"

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Задержанным сообщили о подозрении в госизмене, и суд отправил их под стражу
Задержанным сообщили о подозрении в госизмене, и суд отправил их под стражу
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов российской ФСБ, сообщил пресс-центр спецслужбы 24 марта.

Разоблачили агентов киберспециалисты СБУ. 

Один из задержанных занимался разведывательно-подрывной деятельностью в Киевской области, второй – в Запорожской, говорится в релизе. 

В СБУ рассказали, что задержанных в начале февраля 2023 года завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю.

"Вербовка проходила через Telegram-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии. По указаниям врага агенты разведывали расположение украинских военных объектов и правоохранительных органов. СБУ поэтапно задокументировала их преступные действия", – говорится в сообщении. 

В Запорожской области, согласно данным украинской спецслужбы, был завербован инженер-конструктор предприятия "Мотор Січ" – он собирал данные о размещении подразделений сил обороны Украины в областном центре. 

"Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности. Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – говорится в релизе. 

Деталей о личности задержанного в Киевской области украинская спецслужба не рассказала. 

По данным СБУ, развединформация, которую собирали задержанные, была нужна оккупантам для нанесения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.

В ходе обыска у фигурантов обнаружили мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и перепиской с представителями РФ. 

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд арестовал их. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0dMkWKQxbc83fPCfA5xoBdn6STvfTFMHuVQy397kf6vfRhPXwJxeYjRDd8LVJH3bwl

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

До осени 2022 года владельцем "Мотор Січі" был Вячеслав Богуслаев. В октябре он был арестован по обвинению в государственной измене. В 2016 году он продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений, в частности, по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями "Мотор Січі" были заблокированы, а впоследствии акции были арестованы.

"Мотор Січ" и еще четыре предприятия стратегического значения в ноябре были принудительно отчуждены у владельцев в пользу государства

По информации СБУ, Богуслаев продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

Кроме того, по данным СМИ, "Мотор Січ", когда ею руководил Богуслаев, поставляла двигатели подсанкционной иранской компании, связанной с производством дронов Shahed. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Запорожье, ФСБ, телефоны, Киевская область, диверсия, Мотор Січ, госизмена, переписка, спецслужбы, война России против Украины, задержание, подозрение, обыски, Вячеслав Богуслаев
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