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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ обезвредила в Украине подпольные ячейки "Компартии большевиков"

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По данным СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили у фигурантов российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы
По данным СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили у фигурантов российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины в ходе спецоперации в Киеве и шести регионах страны нейтрализовала подпольные центры так называемой "Коммунистической партии Советского Союза". Об этом 20 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Это подконтрольная ФСБ российская организация, активно участвующая в проведении подрывной деятельности против Украины. После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных "обкомов". Их "активисты" должны были призывать к массовой поддержке российских оккупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки враждебных диверсий", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, представители "партии" агитировали присоединяться к ним местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.

Следствие установило, что прокремлевскую организацию возглавляет находящийся в Москве руководитель "центрального комитета большевиков" Юрий Щипков.

"Именно по его указанию были созданы подпольные филиалы объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях. К их функционированию враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования подрывных мероприятий. Указания на проведение преступных действий они получали непосредственно от главы московского "ЦК" через специально созданный анонимный Telegram-канал", – отметили в СБУ.

Благодаря оперативному вмешательству спецслужбы ни один из вражеских планов по подрывной деятельности не был реализован.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы, мобильные телефоны с доказательствами переписки с российским "куратором", а также прокремлевские агитационные материалы.

Согласно материалам СБУ, одному из организаторов объединения сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Коммунистическая партия Украины (КПУ) была создана в 1993 году. Ее лидером был Петр Симоненко. С 2015 года КПУ была отстранена от избирательного процесса Окружным административным судом Киева, но как партия существовала.

В мае 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширен список оснований для запрета политической партии через суд.

С 8 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете более 10 партий, среди которых – Оппозиционный блок, "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши"Блок Владимира СальдоСоциалистическая партия УкраиныПартия Шария, "Левая оппозиция", Союз левых сил"Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Русь единая", ранее называвшаяся Партией политики Путина.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, СССР, ФСБ, диверсия, правоохранители, спецслужбы, война России против Украины, обыски, Служба безопасности Украины
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