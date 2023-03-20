СБУ обезвредила в Украине подпольные ячейки "Компартии большевиков"

По данным СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили у фигурантов российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Это подконтрольная ФСБ российская организация, активно участвующая в проведении подрывной деятельности против Украины. После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных "обкомов". Их "активисты" должны были призывать к массовой поддержке российских оккупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки враждебных диверсий", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, представители "партии" агитировали присоединяться к ним местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.

Следствие установило, что прокремлевскую организацию возглавляет находящийся в Москве руководитель "центрального комитета большевиков" Юрий Щипков.

"Именно по его указанию были созданы подпольные филиалы объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях. К их функционированию враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования подрывных мероприятий. Указания на проведение преступных действий они получали непосредственно от главы московского "ЦК" через специально созданный анонимный Telegram-канал", – отметили в СБУ.

Благодаря оперативному вмешательству спецслужбы ни один из вражеских планов по подрывной деятельности не был реализован.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы, мобильные телефоны с доказательствами переписки с российским "куратором", а также прокремлевские агитационные материалы.

Согласно материалам СБУ, одному из организаторов объединения сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.