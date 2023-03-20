СБУ обезвредила в Украине подпольные ячейки "Компартии большевиков"

"Это подконтрольная ФСБ российская организация, активно участвующая в проведении подрывной деятельности против Украины. После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных "обкомов". Их "активисты" должны были призывать к массовой поддержке российских оккупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки враждебных диверсий", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, представители "партии" агитировали присоединяться к ним местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.
Следствие установило, что прокремлевскую организацию возглавляет находящийся в Москве руководитель "центрального комитета большевиков" Юрий Щипков.
"Именно по его указанию были созданы подпольные филиалы объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях. К их функционированию враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования подрывных мероприятий. Указания на проведение преступных действий они получали непосредственно от главы московского "ЦК" через специально созданный анонимный Telegram-канал", – отметили в СБУ.
Благодаря оперативному вмешательству спецслужбы ни один из вражеских планов по подрывной деятельности не был реализован.
Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы, мобильные телефоны с доказательствами переписки с российским "куратором", а также прокремлевские агитационные материалы.
Согласно материалам СБУ, одному из организаторов объединения сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Коммунистическая партия Украины (КПУ) была создана в 1993 году. Ее лидером был Петр Симоненко. С 2015 года КПУ была отстранена от избирательного процесса Окружным административным судом Киева, но как партия существовала.
В мае 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширен список оснований для запрета политической партии через суд.
С 8 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете более 10 партий, среди которых – Оппозиционный блок, "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши", Блок Владимира Сальдо, Социалистическая партия Украины, Партия Шария, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Русь единая", ранее называвшаяся Партией политики Путина.