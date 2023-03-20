Суд арестовал имущество охранника Януковича на 50 млн грн – СБУ

Решение суда касается целого ряда объектов недвижимости, среди которых:

элитный гостиничный комплекс на лыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области общей площадью более 1,2 тыс. м²;

несколько квартир в центральном районе Киева общей площадью более 200 м²;

два парковочных места в столице;

пять земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в Киевской области, а также в оккупированном Крыму и Ивано-Франковской области.

Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн грн, проинформировали в СБУ. Проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.

При обыске у начальника охраны Януковича также изъяты 13 единиц оружия, в том числе коллекционного, более 5,6 тыс. патронов, техника и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Уголовное производство ведется по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).