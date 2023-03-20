Суд арестовал имущество охранника Януковича на 50 млн грн – СБУ

Решение суда касается целого ряда объектов недвижимости, среди которых:
Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн грн, проинформировали в СБУ. Проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.
При обыске у начальника охраны Януковича также изъяты 13 единиц оружия, в том числе коллекционного, более 5,6 тыс. патронов, техника и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Уголовное производство ведется по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.