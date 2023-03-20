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Суд арестовал имущество охранника Януковича на 50 млн грн – СБУ

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В числе изъятого гостиничный комплекс на лыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области
В числе изъятого – гостиничный комплекс на лыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области
Фото: Служба безпеки України / Telegram

По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал все имущество начальника охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом 21 марта сообщила в Telegram пресс-служба СБУ.

Решение суда касается целого ряда объектов недвижимости, среди которых:

  • элитный гостиничный комплекс на лыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области общей площадью более 1,2 тыс. м²;
  • несколько квартир в центральном районе Киева общей площадью более 200 м²;
  • два парковочных места в столице;
  • пять земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в Киевской области, а также в оккупированном Крыму и Ивано-Франковской области.

Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн грн, проинформировали в СБУ. Проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.

При обыске у начальника охраны Януковича также изъяты 13 единиц оружия, в том числе коллекционного, более 5,6 тыс. патронов, техника и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Уголовное производство ведется по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Виктор Янукович, Киев, СБУ, недвижимость, арест, обыск, следствие, Ивано-Франковская область, Буковель
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