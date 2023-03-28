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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала пограничника, его подозревают в сотрудничестве с ФСБ

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Пограничник подозревается в передаче данных с ограниченным доступом россиянам
Пограничник подозревается в передаче данных с ограниченным доступом россиянам
Фото: Служба безпеки України / Telegram

СБУ задержала инспектора Черниговского пограничного отряда, который пытался передать российской ФСБ информацию об охране северной границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 28 марта.

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения он был завербован кадровым сотрудником ФСБ. После вторжения 24 февраля 2022 года его привлекли к разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях войны, говорится в сообщении.

Прежде всего оккупантов интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области, отметили в СБУ. По данным следствия, секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать, а затем передать своему "куратору" из ФСБ через Telegram. Эта информация требовалась россиянам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины, говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что задержали сотрудника ГПСУ на попытке передачи информации с ограниченным доступом оккупантам.

В Офисе генпрокурора добавили, что при обыске обнаружены и изъяты мобильные телефоны, содержащие информацию, предназначенную для передачи врагу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. 

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 28 марта, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 16 883 преступления против национальной безопасности, из них 2189 – государственная измена.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, ФСБ, пограничники, ГПСУ, госизмена, война России против Украины, подозрение
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