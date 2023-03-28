Блокировал поставку боевого вертолета для ГУР. Экс-главе "Мотор Січі" сообщили о новом подозрении

По данным следствия, он получил заказ от военных на возмездную передачу вертолета, но вместо этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.
Выполняя распоряжение высокопоставленного чиновника, работники завода сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающие за работу несущего винта, говорится в сообщении.
По данному факту президенту АО "Мотор Січ", который подозревается в работе на страну-агрессора Россию, дополнительно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.
До осени 2022 года владельцем "Мотор Січі" был Вячеслав Богуслаев. В октябре он был арестован по обвинению в государственной измене. В 2016 году он продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений, в частности, по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями "Мотор Січі" были заблокированы, а впоследствии акции были арестованы.
"Мотор Січ" и еще четыре предприятия стратегического значения в ноябре были принудительно отчуждены у владельцев в пользу государства.
По информации СБУ, Богуслаев продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
Кроме того, по данным СМИ, "Мотор Січ", когда ею руководил Богуслаев, поставляла двигатели подсанкционной иранской компании, связанной с производством дронов Shahed.