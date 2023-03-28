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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блокировал поставку боевого вертолета для ГУР. Экс-главе "Мотор Січі" сообщили о новом подозрении

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Главу "Мотор Січі" подозревают в препятствовании деятельности ВСУ
Главу "Мотор Січі" подозревают в препятствовании деятельности ВСУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Экс-президент предприятия "Мотор Січ" намеренно заблокировал передачу боевого вертолета типа Ми-2 Главному управлению разведки Минобороны Украины для выполнения боевых задач на фронте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 28 марта.

По данным следствия, он получил заказ от военных на возмездную передачу вертолета, но вместо этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.

Выполняя распоряжение высокопоставленного чиновника, работники завода сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающие за работу несущего винта, говорится в сообщении.

По данному факту президенту АО "Мотор Січ", который подозревается в работе на страну-агрессора Россию, дополнительно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

До осени 2022 года владельцем "Мотор Січі" был Вячеслав Богуслаев. В октябре он был арестован по обвинению в государственной измене. В 2016 году он продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений, в частности, по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями "Мотор Січі" были заблокированы, а впоследствии акции были арестованы.

"Мотор Січ" и еще четыре предприятия стратегического значения в ноябре были принудительно отчуждены у владельцев в пользу государства

По информации СБУ, Богуслаев продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

Кроме того, по данным СМИ, "Мотор Січ", когда ею руководил Богуслаев, поставляла двигатели подсанкционной иранской компании, связанной с производством дронов Shahed. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Мотор Січ, преступление, война России против Украины, подозрение
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