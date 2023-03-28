Блокировал поставку боевого вертолета для ГУР. Экс-главе "Мотор Січі" сообщили о новом подозрении

По данным следствия, он получил заказ от военных на возмездную передачу вертолета, но вместо этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.

Выполняя распоряжение высокопоставленного чиновника, работники завода сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающие за работу несущего винта, говорится в сообщении.

По данному факту президенту АО "Мотор Січ", который подозревается в работе на страну-агрессора Россию, дополнительно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).