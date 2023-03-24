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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Корректировщицу российских ракетных ударов по больницам Николаева приговорили к 11 годам тюрьмы – СБУ

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На основании собранных доказательств Заводской районный суд Николаева признал фигурантку виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины
На основании собранных доказательств Заводской районный суд Николаева признал фигурантку виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины
Фото: depositphotos.com

На основании доказательной базы, которую собрала Служба безопасности Украины, информатор российских оккупантов из Николаевской области приговорена к 11 годам тюрьмы. Об этом 24 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве. Среди них – местные больницы. Сотрудники СБУ задержали подельницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в регионе в июле прошлого года", – говорится в сообщении.

По данным следствия, информатором российских захватчиков оказалась местная жительница, бывшая чиновница оборонного предприятия, которая поддержала полномасштабное вторжение РФ.

"Свои деструктивные взгляды активно распространяла в прокремлевских Telegram-каналах в виде сообщений и комментариев. Таким образом она попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла женщину к сотрудничеству через администратора одного из подконтрольных пабликов. По указанию врага его подельница собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографиях с привязкой к местности", – отметили в СБУ.

В ходе обысков у фигурантки был обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств Заводской районный суд Николаева признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения) и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, спецслужбы, война России против Украины, обыски, суд, Служба безопасности Украины
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