Корректировщицу российских ракетных ударов по больницам Николаева приговорили к 11 годам тюрьмы – СБУ

"Именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве. Среди них – местные больницы. Сотрудники СБУ задержали подельницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в регионе в июле прошлого года", – говорится в сообщении.

По данным следствия, информатором российских захватчиков оказалась местная жительница, бывшая чиновница оборонного предприятия, которая поддержала полномасштабное вторжение РФ.

"Свои деструктивные взгляды активно распространяла в прокремлевских Telegram-каналах в виде сообщений и комментариев. Таким образом она попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла женщину к сотрудничеству через администратора одного из подконтрольных пабликов. По указанию врага его подельница собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографиях с привязкой к местности", – отметили в СБУ.

В ходе обысков у фигурантки был обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств Заводской районный суд Николаева признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения) и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).