В Украине будут судить росгвардейца, подозреваемого в задержаниях и пытках жителей Херсонской области

Речь идет о командире 15-го отдельного отряда спецназначения "Вятич" федеральной службы войск нацгвардии РФ.

По данным следствия, обвиняемый, находясь на территории временно оккупированной Ивановской территориальной общины Херсонской области, отдавал приказы подчиненным о незаконном задержании и применении насилия в отношении мирных жителей.

"Их целью было подавление сопротивления местного населения реализации политики оккупационных властей и склонение граждан Украины к сотрудничеству. По его указанию в мае 2022 года представители армии РФ, применяя силу, незаконно задержали члена семьи главы поселкового совета и поместили в захваченное помещение отдела полиции. В течение нескольких часов росгвардейцы выбивали из мужчины информацию, после чего отпустили", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что аналогичные действия были совершены и в отношении близкого родственника и председателя Старостовского округа. Чтобы склонить старосту к сотрудничеству, оккупанты били его, психологически давили и пытали электротоком, отметили в пресс-службе.

В отношении росгвардейца в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).