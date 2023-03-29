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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине будут судить росгвардейца, подозреваемого в задержаниях и пытках жителей Херсонской области

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Обвинительный акт передали в суд
Обвинительный акт передали в суд
Фото: depositphotos.com

В Украине будут судить росгвардейца, обвиняемого в задержаниях и пытках жителей Херсонской области. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Речь идет о командире 15-го отдельного отряда спецназначения "Вятич" федеральной службы войск нацгвардии РФ.

По данным следствия, обвиняемый, находясь на территории временно оккупированной Ивановской территориальной общины Херсонской области, отдавал приказы подчиненным о незаконном задержании и применении насилия в отношении мирных жителей.

"Их целью было подавление сопротивления местного населения реализации политики оккупационных властей и склонение граждан Украины к сотрудничеству. По его указанию в мае 2022 года представители армии РФ, применяя силу, незаконно задержали члена семьи главы поселкового совета и поместили в захваченное помещение отдела полиции. В течение нескольких часов росгвардейцы выбивали из мужчины информацию, после чего отпустили", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что аналогичные действия были совершены и в отношении близкого родственника и председателя Старостовского округа. Чтобы склонить старосту к сотрудничеству, оккупанты били его, психологически давили и пытали электротоком, отметили в пресс-службе.

В отношении росгвардейца в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, война России против Украины, Росгвардия, обвинительный акт, Офис генпрокурора
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