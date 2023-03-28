Херсонскую область обстреляли 60 раз за сутки. Пять человек ранены – ОВА

"За минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов. Город Херсон враг обстрелял восемь раз. 29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения", – написал Прокудин.

Он уточнил, что пять человек в результате российских атак получили ранения.

За сутки с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано 116 человек, добавил глава ОВА.