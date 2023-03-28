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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсонскую область обстреляли 60 раз за сутки. Пять человек ранены – ОВА

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Оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram (архив)

За последние сутки армия России атаковала Херсон и область с применением авиации и артиллерии. Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 28 марта сообщил в Telegram.

"За минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов. Город Херсон враг обстрелял восемь раз. 29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения", – написал Прокудин.

Он уточнил, что пять человек в результате российских атак получили ранения.

За сутки с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано 116 человек, добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, авиация, Херсонская область, раненые, армия РФ, артиллерия, вторжение, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, население, российские оккупанты, деоккупация, Александр Прокудин
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