"Собирал "Лепестки". В Херсонской области у местного жителя в руках разорвалась мина, он госпитализирован

"25-летний житель области получил тяжелые ранения из-за подрыва на противопехотной мине "Лепесток", оставленной российскими оккупантами. По словам очевидцев, в поле вблизи села Ищенка потерпевший собирал "Лепестки". Одна из мин сдетонировала у него в руках", – сообщили в пресс-службе.
Пострадавшего с ранениями обеих рук и живота госпитализировали. Для дальнейшего лечения его планируют перевести в Кривой Рог.
"Напоминаем, что обезвреживанием взрывчатки занимаются исключительно профессиональные саперы. Если вы увидели мину, не трогайте ее! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке спасателям или полицейским, позвонив по номерам 101 или 102", – говорится в сообщении.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.