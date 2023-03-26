"Собирал "Лепестки". В Херсонской области у местного жителя в руках разорвалась мина, он госпитализирован

"25-летний житель области получил тяжелые ранения из-за подрыва на противопехотной мине "Лепесток", оставленной российскими оккупантами. По словам очевидцев, в поле вблизи села Ищенка потерпевший собирал "Лепестки". Одна из мин сдетонировала у него в руках", – сообщили в пресс-службе.

Пострадавшего с ранениями обеих рук и живота госпитализировали. Для дальнейшего лечения его планируют перевести в Кривой Рог.

"Напоминаем, что обезвреживанием взрывчатки занимаются исключительно профессиональные саперы. Если вы увидели мину, не трогайте ее! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке спасателям или полицейским, позвонив по номерам 101 или 102", – говорится в сообщении.