Обстрелы Харьковской области. Россияне из танков и РСЗО били по жилым домам – ОВА

В частности, под огнем оккупантов были Купянск, Волчанск, Стрелечья и другие города и села.

"В результате танковых обстрелов села Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные постройки, еще два дома повреждены. Из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома", – написал Синегубов.

Он также отметил, что в результате подрыва неизвестного взрывного устройства в селе Шестаково Чугуевского района погиб 70-летний мужчина.