Обстрелы Харьковской области. Россияне из танков и РСЗО били по жилым домам – ОВА

В частности, под огнем оккупантов были Купянск, Волчанск, Стрелечья и другие города и села.
"В результате танковых обстрелов села Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные постройки, еще два дома повреждены. Из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома", – написал Синегубов.
Он также отметил, что в результате подрыва неизвестного взрывного устройства в селе Шестаково Чугуевского района погиб 70-летний мужчина.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.