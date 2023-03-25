В Харьковской области эксгумировали тела двух гражданских. Они погибли, предположительно, от удара РФ весной 2022 года – полиция

Мумифицированные останки неустановленных гражданских обнаружили возле фермы на территории села в Изюмском районе. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Предварительно жители села Сулиговка Изюмского района умерли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами России", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).