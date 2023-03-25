В Харьковской области эксгумировали тела двух гражданских. Они погибли, предположительно, от удара РФ весной 2022 года – полиция

Мумифицированные останки неустановленных гражданских обнаружили возле фермы на территории села в Изюмском районе. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу.
"Предварительно жители села Сулиговка Изюмского района умерли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами России", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.