В Одесской области сдетонировала мина на побережье, повреждены несколько построек

"В результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. Погибших и пострадавших нет", – написал Братчук.
Утром спикер ОВА предупреждал о высокой минной опасности в регионе из-за шторма.
Спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Владислав Назаров уточнил, что мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования лодок.
"Повреждено несколько построек. Только из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал", – подчеркнул он.
Еще одну морскую мину, по информации Назарова, сегодня обнаружили возле одного из пляжей области и контролируемо уничтожили.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные.
Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, сообщали в Одесской ОВА.