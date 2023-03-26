В Одесской области сдетонировала мина на побережье, повреждены несколько построек

В результате взрыва никто не пострадал только благодаря запрету на посещение пляжей, считают в ОК "Юг" Фото: Погляд Назара / Telegram

"В результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. Погибших и пострадавших нет", – написал Братчук.

Утром спикер ОВА предупреждал о высокой минной опасности в регионе из-за шторма.

Спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Владислав Назаров уточнил, что мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования лодок.

"Повреждено несколько построек. Только из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал", – подчеркнул он.

Еще одну морскую мину, по информации Назарова, сегодня обнаружили возле одного из пляжей области и контролируемо уничтожили.