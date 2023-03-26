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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области сдетонировала мина на побережье, повреждены несколько построек

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Фото: Погляд Назара / Telegram

Вблизи села Сычавка Одесской области сдетонировала российская морская мина. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. Погибших и пострадавших нет", – написал Братчук. 

Утром спикер ОВА предупреждал о высокой минной опасности в регионе из-за шторма. 

Спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Владислав Назаров уточнил, что мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования лодок.

"Повреждено несколько построек. Только из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал", – подчеркнул он.

Еще одну морскую мину, по информации Назарова, сегодня обнаружили возле одного из пляжей области и контролируемо уничтожили.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. 

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, сообщали в Одесской ОВА.

Теги: Черное море, Одесская область, шторм, война России против Украины, мины, разрушения, море, Сергей Братчук
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