Пятый случай за неделю. В Херсонской области двое гражданских подорвались на мине, оба тяжело ранены – ОВА

"В поле вблизи от села Ивановка двое мужчин, 24 и 18 лет, наткнулись на российскую мину. Она сдетонировала, из-за взрыва местные жители получили тяжелые ранения. Один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы", – сказано в сообщении.
Обоих раненых доставили в больницу в Кривом Роге.
В ОВА уточнили, что это пятый случай подрыва мирных людей на российской взрывчатке в регионе только за эту неделю.
"Только за семь дней мины, оставленные россиянами, унесли жизнь одного жителя Херсонской области, еще пятеро – ранены", – подчеркнули в сообщении.
Также на этой неделе пострадали или погибли из-за российских мин мирные жители в Харьковской и Николаевской областях.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.