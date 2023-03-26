Пятый случай за неделю. В Херсонской области двое гражданских подорвались на мине, оба тяжело ранены – ОВА

Из-за взрыва мины один житель области потерял обе ноги, у другого – ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

"В поле вблизи от села Ивановка двое мужчин, 24 и 18 лет, наткнулись на российскую мину. Она сдетонировала, из-за взрыва местные жители получили тяжелые ранения. Один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы", – сказано в сообщении.

Обоих раненых доставили в больницу в Кривом Роге.

В ОВА уточнили, что это пятый случай подрыва мирных людей на российской взрывчатке в регионе только за эту неделю.

"Только за семь дней мины, оставленные россиянами, унесли жизнь одного жителя Херсонской области, еще пятеро – ранены", – подчеркнули в сообщении.

Также на этой неделе пострадали или погибли из-за российских мин мирные жители в Харьковской и Николаевской областях.