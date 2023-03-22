"Поехали собирать дрова". В Николаевской области на российской мине подорвались трое мужчин, все – погибли

Об этом 22 марта в Telegram сообщил начальник полиции региона Сергей Шайхет.

По его словам, инцидент произошел в Снигиревском районе.

"Оставленная орковская противотанковая мина унесла жизнь троих мужчин – 60, 29 и 19 лет. Жители села Садовое поехали полем к лесополосе собирать дрова, и в какой-то момент автомобиль взорвался. Все трое сразу погибли", – рассказал Шайхет.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.