Четвертый случай за день. В Херсонской области на мине подорвался мужчина

Он отметил, что это вже четвертый подобный случай за день.
"На этот раз – вблизи села Костырка Высокопольского района. Мужчина осматривал поле и наткнулся на мину, оставленную русней", – написал Прокудин.
Глава ОВА напомнил, что сегодня также на минах подорвались мирные жители вблизи сел Ищенка и Ивановка.
"В трагическом итоге – четыре человека с тяжелыми травмами находятся в больницах. Уважаемые жители Херсона, я вас очень прошу, не испытывайте судьбу! Призываю воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, еще не осмотренных саперами. Все эти территории потенциально заминированы и опасны. Берегите себя!" – написал он.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.