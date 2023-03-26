Четвертый случай за день. В Херсонской области на мине подорвался мужчина

Он отметил, что это вже четвертый подобный случай за день.

"На этот раз – вблизи села Костырка Высокопольского района. Мужчина осматривал поле и наткнулся на мину, оставленную русней", – написал Прокудин.

Глава ОВА напомнил, что сегодня также на минах подорвались мирные жители вблизи сел Ищенка и Ивановка.

"В трагическом итоге – четыре человека с тяжелыми травмами находятся в больницах. Уважаемые жители Херсона, я вас очень прошу, не испытывайте судьбу! Призываю воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, еще не осмотренных саперами. Все эти территории потенциально заминированы и опасны. Берегите себя!" – написал он.