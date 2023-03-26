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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четвертый случай за день. В Херсонской области на мине подорвался мужчина

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Четверо пострадавших в результате подрывов на минах госпитализированы
Четверо пострадавших в результате подрывов на минах госпитализированы
Фото: EPA

В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram 26 марта.

Он отметил, что это вже четвертый подобный случай за день.

"На этот раз – вблизи села Костырка Высокопольского района. Мужчина осматривал поле и наткнулся на мину, оставленную русней", – написал Прокудин.

Глава ОВА напомнил, что сегодня также на минах подорвались мирные жители вблизи сел Ищенка и Ивановка.

"В трагическом итоге – четыре человека с тяжелыми травмами находятся в больницах. Уважаемые жители Херсона, я вас очень прошу, не испытывайте судьбу! Призываю воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, еще не осмотренных саперами. Все эти территории потенциально заминированы и опасны. Берегите себя!" – написал он.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Херсонская область, война России против Украины, мины, Александр Прокудин
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