В Херсонской области четверо раненых за сутки – ОВА

Россияне за сутки выпустили по области 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" Фото: Exen / Twitter

По его информации, четыре мирных жителя в области за сутки были ранены.

Прокудин не уточнил в сообщении причин ранений, но накануне он писал, что в течение дня четыре человека оказались в больницах с тяжелыми травмами из-за подрывов мин, оставленных российскими оккупантами.