В Херсонской области четверо раненых за сутки – ОВА

По его информации, четыре мирных жителя в области за сутки были ранены.
Прокудин не уточнил в сообщении причин ранений, но накануне он писал, что в течение дня четыре человека оказались в больницах с тяжелыми травмами из-за подрывов мин, оставленных российскими оккупантами.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди.
По данным Прокудина, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Херсонской области повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.