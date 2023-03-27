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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области четверо раненых за сутки – ОВА

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Россияне за сутки выпустили по области 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов"
Россияне за сутки выпустили по области 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" 
Фото: Exen / Twitter

В течение 26 марта российские оккупанты 20 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его информации, четыре мирных жителя в области за сутки были ранены. 

Прокудин не уточнил в сообщении причин ранений, но накануне он писал, что в течение дня четыре человека оказались в больницах с тяжелыми травмами из-за подрывов мин, оставленных российскими оккупантами. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди.

По данным Прокудина, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Херсонской области повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. 

Теги: Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, мины, Александр Прокудин
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