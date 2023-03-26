За сутки в Херсонской области в результате вражеских обстрелов ранены девять человек – ОВА

Россияне выпустили по области 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Херсон враг обстрелял три раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, здание школы.
"К сожалению, есть пострадавшие – девять человек получили ранения", – написал Прокудин.
По информации главы ОВА, с деоккупированной территории области за сутки эвакуирован 91 человек.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.