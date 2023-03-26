За сутки в Херсонской области в результате вражеских обстрелов ранены девять человек – ОВА

Россияне выпустили по области 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон враг обстрелял три раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, здание школы.

"К сожалению, есть пострадавшие – девять человек получили ранения", – написал Прокудин.

По информации главы ОВА, с деоккупированной территории области за сутки эвакуирован 91 человек.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.