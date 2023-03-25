В Херсонской области оккупанты отбирают у населения транспорт, используют для награбленного – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, в которые загружают награбленное имущество местных жителей", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

На херсонском направлении, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты обороняются.