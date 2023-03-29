"Помогает уничтожать бывших хозяев". В Минобороны Украины показали 60-летний трофейный Т-62

Отбитый у российских оккупантов танк Т-62 после войны займет место в музее, решили в ВСУ Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia.org (иллюстративное)

Машину вместе с большим количеством боеприпасов украинские воины "затрофеили" во время контрнаступления в Херсонской области. После этого отремонтировали танк и вернули на передовую, сообщили в МО Украины.

60-летний Т-62 получил боевое прозвище Leopard 2. Танкисты рассказали, что едва нашли "специалистов старой школы", которые умеют управлять такой древней техникой, причем искал лично комбат.

"После победы станет музейным экспонатом. А пока без дела не остался – трофейный Т-62 помогает уничтожать бывших хозяев", – заявили в Минобороны.