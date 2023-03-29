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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Помогает уничтожать бывших хозяев". В Минобороны Украины показали 60-летний трофейный Т-62

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Отбитый у российских оккупантов танк Т-62 после войны займет место в музее, решили в ВСУ
Отбитый у российских оккупантов танк Т-62 после войны займет место в музее, решили в ВСУ
Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia.org (иллюстративное)

В составе одного из подразделений ВСУ танкисты воюют на трофейном российском Т-62. Видеорепортаж о нем пресс-служба Министерства обороны Украины показала 28 марта в Telegram.

Машину вместе с большим количеством боеприпасов украинские воины "затрофеили" во время контрнаступления в Херсонской области. После этого отремонтировали танк и вернули на передовую, сообщили в МО Украины.

60-летний Т-62 получил боевое прозвище Leopard 2. Танкисты рассказали, что едва нашли "специалистов старой школы", которые умеют управлять такой древней техникой, причем искал лично комбат.

"После победы станет музейным экспонатом. А пока без дела не остался – трофейный Т-62 помогает уничтожать бывших хозяев", – заявили в Минобороны.

Контекст:

По данным мониторинговой группы Oryx, которая в своей статистике учитывает только документально подтвержденные (при помощи фото- или видеодоказательств) потери техники, на 9 февраля 2023 года ВСУ потеряли в войне с РФ 459 танков. Однако эта цифра перекрывается количеством танков, захваченных украинскими защитниками у оккупационных войск (544 машины).

Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.

С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армией в 1954 году. Об этом заявил 15 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 29 марта с начала полномасштабного вторжения уничтожено 3609 российских танков. 16 марта сообщалось, что среди уничтоженных – как минимум 15 передовых российских танков Т-90М.

Теги: танки, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, контрпропаганда, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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