Пытаясь окружить Авдеевку, российская армия теряет очень много танков – британская разведка

По ее данным, оккупанты добились там незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике. Российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть машин, пытаясь окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое Россия создала для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года, говорится в сообщении.
"Многочисленные отчеты из открытых источников предполагают, что 3-й армейский корпус особенно преследовали проблемы с плохой дисциплиной и низким моральным духом. Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность", – написали в минобороны Великобритании.
Там считают, что большие потери 10-го танкового полка в основном связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками. Большие потери бронетехники британская разведка зафиксировала и в других недавних атаках россиян, например вокруг города Угледар.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли в Украине более 3,6 тыс. танков.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 28, 2023
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По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки.
Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.