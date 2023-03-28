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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пытаясь окружить Авдеевку, российская армия теряет очень много танков – британская разведка

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украине уничтожено более 3,6 тыс. российских танков
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украине уничтожено более 3,6 тыс. российских танков
Фото: ЕРА

Приоритетом армии России на Донбассе остается попытка окружить Авдеевку в Донецкой области. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило со ссылкой на данные военной разведки 28 марта в Twitter.

По ее данным, оккупанты добились там незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике. Российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть машин, пытаясь окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое Россия создала для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года, говорится в сообщении.

"Многочисленные отчеты из открытых источников предполагают, что 3-й армейский корпус особенно преследовали проблемы с плохой дисциплиной и низким моральным духом. Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность", – написали в минобороны Великобритании.

Там считают, что большие потери 10-го танкового полка в основном связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками. Большие потери бронетехники британская разведка зафиксировала и в других недавних атаках россиян, например вокруг города Угледар.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли в Украине более 3,6 тыс. танков.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.

Теги: Великобритания, Донецкая область, танки, Авдеевка, армия РФ, война России против Украины, Угледар, потери армии России, российские оккупанты, военная разведка
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