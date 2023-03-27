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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За Бахмут, Авдеевку и Марьинку идут ожесточенные бои – Генштаб ВСУ

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Бои идут на востоке Украины на четырех направлениях, отметили в ВСУ
Бои идут на востоке Украины на четырех направлениях, отметили в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты ведут атакующие действия на четырех направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 27 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что их подразделения отбили на указанных направлениях 41 атаку противника.

"На купянском и лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка. [...] На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на авдеевском и марьинском направлениях оккупанты безуспешно пытались атаковать в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, а на запорожском и херсонском направлениях противник обороняется.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0uzqouL7Ny3F6AWkCLtwE2tCBedUabJ1pHvu1A98sdwZXWBd4fwjJ5TtEWmc6s5T6l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, оборона, Марьинка, Авдеевка, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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