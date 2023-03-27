За Бахмут, Авдеевку и Марьинку идут ожесточенные бои – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что их подразделения отбили на указанных направлениях 41 атаку противника.
"На купянском и лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка. [...] На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, на авдеевском и марьинском направлениях оккупанты безуспешно пытались атаковать в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, а на запорожском и херсонском направлениях противник обороняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.