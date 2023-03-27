За Бахмут, Авдеевку и Марьинку идут ожесточенные бои – Генштаб ВСУ

Бои идут на востоке Украины на четырех направлениях, отметили в ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что их подразделения отбили на указанных направлениях 41 атаку противника.

"На купянском и лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка. [...] На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на авдеевском и марьинском направлениях оккупанты безуспешно пытались атаковать в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, а на запорожском и херсонском направлениях противник обороняется.

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