Украина имеет хорошие шансы на контрнаступление – глава Пентагона

Глава Пентагона сказал, что Россия все чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских боеприпасов. Он также отметил, что из-за этого РФ вынуждена обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.
"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", – сказал он.
Остин добавил, что Украина имеет "значительное преимущество" по сравнению с российскими силами.
"Мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся... Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех", – сказал министр обороны США.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.
Весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое "шокирует мир", заявил 23 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский 25 заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.