Украина имеет хорошие шансы на контрнаступление – глава Пентагона

Глава Пентагона сказал, что Россия все чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских боеприпасов. Он также отметил, что из-за этого РФ вынуждена обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.

"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", – сказал он.

Остин добавил, что Украина имеет "значительное преимущество" по сравнению с российскими силами.

"Мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся... Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех", – сказал министр обороны США.