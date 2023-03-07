ВСУ уже используют высокоточные авиабомбы, полученные от США – генерал американских ВВС

По его словам, запас снарядов такого типа в силах обороны Украины относительно невелик, но они уже могут представлять "реальные проблемы" для армии РФ.

"Недавно мы передали [в Украину] высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют более высокую точность", – сказал он.

Хекер сообщил, что речь идет об авиабомбах JDAM-ER. По его данным, поставка этих снарядов ВСУ произошла в последние три недели.

Стандартная комплектация JDAM усовершенствована комплектом крыльев, что почти в три раза увеличивает дальность полета снарядов. JDAM-ER дает украинским силам возможность поражать совершенно новый набор целей, которые до этого были вне зоны досягаемости, добавил он.