ВСУ уже используют высокоточные авиабомбы, полученные от США – генерал американских ВВС

По его словам, запас снарядов такого типа в силах обороны Украины относительно невелик, но они уже могут представлять "реальные проблемы" для армии РФ.
"Недавно мы передали [в Украину] высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют более высокую точность", – сказал он.
Хекер сообщил, что речь идет об авиабомбах JDAM-ER. По его данным, поставка этих снарядов ВСУ произошла в последние три недели.
Стандартная комплектация JDAM усовершенствована комплектом крыльев, что почти в три раза увеличивает дальность полета снарядов. JDAM-ER дает украинским силам возможность поражать совершенно новый набор целей, которые до этого были вне зоны досягаемости, добавил он.
О том, что Украине для победы в войне с Россией необходимы авиация и высокоточное дальнобойное вооружение различных видов, 20 февраля в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Украина передала своим западным партнерам список вооружений и военной техники. "Для победы нам нужно высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО", – отметил Игнат.
В Пентагоне посчитали, что в общей сложности США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.