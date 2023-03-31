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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты все чаще сбегают из воинских частей. В Луганской области командование захватчиков ищет 50 дезертиров –Генштаб ВСУ

Россияне массово дезертируют из боевых частей, воюющих в Украине
Россияне массово дезертируют из боевых частей, воюющих в Украине
Фото: mil.ru (архив)

В зоне соприкосновения растет количество случаев дезертирства в подразделениях российских войск. Об этом 31 марта в Facebook сообщил в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей", – сказано в сводке.

Так, в настоящее время, по данным ВСУ, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области захватчики разыскивают около 50 российских военнослужащих – дезертиров.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ZYpcMJzGe2SnzeuGHtFEFNZdd8poP5ETtoFiGLHEZKHspVEKRARYy1BWyn64yQExl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

По данным Генштаба ВСУ на утро 31 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 173 360 российских оккупантов (430 – за последние сутки), 3615 танка, 6977 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.

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