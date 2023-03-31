"Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей", – сказано в сводке.

Так, в настоящее время, по данным ВСУ, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области захватчики разыскивают около 50 российских военнослужащих – дезертиров.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

По данным Генштаба ВСУ на утро 31 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 173 360 российских оккупантов (430 – за последние сутки), 3615 танка, 6977 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.