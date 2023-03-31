Украинские защитники отразили 30 атак российских оккупантов на востоке – Генштаб ВСУ

"Оккупанты не могут достичь желаемых результатов на поле боя, поэтому продолжают цинично терроризировать мирных украинцев", – отметили в Генштабе ВСУ.

Так, 31 марта российские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам Запорожья и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов захватчики также задействовали шесть ударных дронов-камикадзе Shahed-136 – их уничтожили украинские бойцы.

Всего за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиаударов, более 20 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском, лиманском и марьинском направлениях. В течение суток подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак. Самыми ожесточенными остаются бои за Бахмут Донецкой области, Авдеевку Донецкой области, Марьинку Донецкой области и Белогоровку Луганской области.