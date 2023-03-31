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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники отразили 30 атак российских оккупантов на востоке – Генштаб ВСУ

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Украинские войска успешно отбивают атаки российских оккупантов
Украинские войска успешно отбивают атаки российских оккупантов
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Украинские военные с начала суток отразили более 30 атак со стороны российских оккупантов. Об этом 31 марта в Facebook сообщил в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты не могут достичь желаемых результатов на поле боя, поэтому продолжают цинично терроризировать мирных украинцев", – отметили в Генштабе ВСУ.

Так, 31 марта российские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам Запорожья и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов захватчики также задействовали шесть ударных дронов-камикадзе Shahed-136 – их уничтожили украинские бойцы.

Всего за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиаударов, более 20 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском, лиманском и марьинском направлениях. В течение суток подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак. Самыми ожесточенными остаются бои за Бахмут Донецкой области, Авдеевку Донецкой области, Марьинку Донецкой области и Белогоровку Луганской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ZYpcMJzGe2SnzeuGHtFEFNZdd8poP5ETtoFiGLHEZKHspVEKRARYy1BWyn64yQExl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В частности, россияне регулярно штурмуют Бахмут.

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