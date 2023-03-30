Силы обороны отразили за сутки 47 атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.
"В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Были отражены 47 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено, отметили в Генштабе.
"На купянском и лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. [...] На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области", – сообщили в пресс-центре.
По данным Генштаба, на авдеевском и марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, но успеха не имели.
"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Генштаб ВСУ ежедневно сообщает, в частности, о штурме россиянами Бахмута.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.
29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты в Бахмуте "имеют частичный успех".