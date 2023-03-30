Силы обороны отразили за сутки 47 атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

"В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Были отражены 47 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено, отметили в Генштабе.

"На купянском и лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. [...] На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области", – сообщили в пресс-центре.

По данным Генштаба, на авдеевском и марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, но успеха не имели.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.