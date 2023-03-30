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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны отразили за сутки 47 атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц
Фото: EPA

Украинские военные на востоке Украины 30 марта отразили 47 атак российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По данным Генштаба, войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

"В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Были отражены 47 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено, отметили в Генштабе.

"На купянском и лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. [...] На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области", – сообщили в пресс-центре.

По данным Генштаба, на авдеевском и марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, но успеха не имели.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sRfSAfLk1kVPGKUgiupopHbTBu8oCh1dTLkMnVP7NXomRnEcP74WoBk1jXWsNsosl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Генштаб ВСУ ежедневно сообщает, в частности, о штурме россиянами Бахмута. 

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты в Бахмуте "имеют частичный успех".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Авдеевка, ВСУ, Бахмут
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