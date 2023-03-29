Оккупанты ведут штурм возле четырех населенных пунктов, в Бахмуте имеют частичный успех – Генштаб ВСУ

"Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделения сил обороны Украины отразили 48 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что безуспешные наступательные действия противник вел на лиманском направлении в районе Выемки, а на авдеевском и марьинском направлениях – в районе Новокалиново, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.
"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василевки Донецкой области", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.