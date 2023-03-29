Оккупанты ведут штурм возле четырех населенных пунктов, в Бахмуте имеют частичный успех – Генштаб ВСУ

В эпицентре боев ВСУ отразили 48 атак, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделения сил обороны Украины отразили 48 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что безуспешные наступательные действия противник вел на лиманском направлении в районе Выемки, а на авдеевском и марьинском направлениях – в районе Новокалиново, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василевки Донецкой области", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)