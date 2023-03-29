Украинская авиация нанесла пять ударов по оккупантам за сутки – Генштаб ВСУ

В то же время украинские защитники сбили вражеские БПЛА "Орлан-10" и ZALA, добавили в Генштабе. Всего за сутки 28 марта ВСУ уничтожили четыре российских БПЛА оперативно-тактического уровня.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов", – отмечается в сводке.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.