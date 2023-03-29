Украинская авиация нанесла пять ударов по оккупантам за сутки – Генштаб ВСУ

Украинские летчики нанесли пять ударов по врагу за сутки Фото: Міністерство оборони України / Instagram (архив)

В то же время украинские защитники сбили вражеские БПЛА "Орлан-10" и ZALA, добавили в Генштабе. Всего за сутки 28 марта ВСУ уничтожили четыре российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов", – отмечается в сводке.