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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла пять ударов по оккупантам за сутки – Генштаб ВСУ

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Украинские летчики нанесли пять ударов по врагу за сутки
Украинские летчики нанесли пять ударов по врагу за сутки
Фото: Міністерство оборони України / Instagram (архив)

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 29 марта сообщил в Facebook в утренней сводке.

В то же время украинские защитники сбили вражеские БПЛА "Орлан-10" и ZALA, добавили в Генштабе. Всего за сутки 28 марта ВСУ уничтожили четыре российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов", – отмечается в сводке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JYxk1Mc4f53PFCoGScTXVYyZ5NkysRZVYjg4oRfEeiaFemDdQ9zRmJ3uQd2YavY3l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, Вооруженные силы Украины, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, деоккупация
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