Генштаб ВСУ: В эпицентре боевых действий – Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка

ВСУ, по данным Генштаба, обороняются на четырех направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "благодаря профессиональным и слаженным действиям" за сутки были отбиты 24 атаки противника на указанных направлениях.

"На купянском и лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степовое, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

На бахмутском направлении, по данным Генштаба, враг продолжает штурмовать город Бахмут.

"Наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области", – сказано в посте.

На шахтерском направлении, как и на остальных, оккупанты вели обстрелы, подчеркнули в Генштабе ВСУ, а на запорожском и херсонском направлениях "противник продолжает вести оборонительные действия".

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Сутками ранее Генштаб ВСУ сообщал об ожесточенных боях в районе Марьинки, Бахмута и Авдеевки.