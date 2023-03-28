Генштаб ВСУ: В эпицентре боевых действий – Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка

"Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "благодаря профессиональным и слаженным действиям" за сутки были отбиты 24 атаки противника на указанных направлениях.
"На купянском и лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степовое, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.
На бахмутском направлении, по данным Генштаба, враг продолжает штурмовать город Бахмут.
"Наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области", – сказано в посте.
На шахтерском направлении, как и на остальных, оккупанты вели обстрелы, подчеркнули в Генштабе ВСУ, а на запорожском и херсонском направлениях "противник продолжает вести оборонительные действия".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сутками ранее Генштаб ВСУ сообщал об ожесточенных боях в районе Марьинки, Бахмута и Авдеевки.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.