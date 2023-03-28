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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки нанесли девять авиаударов по позициям оккупантов. Обезврежен ЗРК, склад боеприпасов и горючего – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления российской армии
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления российской армии 
Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация сил обороны Украины за последние сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава армии России, а также один по зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 28 марта сообщил в Facebook.

ВСУ также сбили пять вражеских разведывательных беспилотников. В ходе ночной атаки дронами-камикадзе Shahed украинские военные обезвредили 14 из 15  запущенных россиянами БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, а также район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении Генштаба. 

Кроме того, ВСУ ликвидировали артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции, склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов и еще две важные цели оккупантов.

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Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Предыдущий массированный удар с помощью дронов оккупанты нанесли в ночь на 22 марта. Тогда они запустили 21 беспилотник Shahed-136/131 из Брянской области России, силы обороны сбили 16 из них. Были зафиксированы прилеты в Житомирской и Киевской областях. 

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, армия РФ, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, российские оккупанты
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