ВСУ за сутки нанесли девять авиаударов по позициям оккупантов. Обезврежен ЗРК, склад боеприпасов и горючего – Генштаб

ВСУ также сбили пять вражеских разведывательных беспилотников. В ходе ночной атаки дронами-камикадзе Shahed украинские военные обезвредили 14 из 15 запущенных россиянами БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, а также район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, ВСУ ликвидировали артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции, склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов и еще две важные цели оккупантов.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Предыдущий массированный удар с помощью дронов оккупанты нанесли в ночь на 22 марта. Тогда они запустили 21 беспилотник Shahed-136/131 из Брянской области России, силы обороны сбили 16 из них. Были зафиксированы прилеты в Житомирской и Киевской областях.