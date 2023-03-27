Пункты управления, ЗРК, беспилотник. Генштаб ВСУ рассказал о последних результативных ударах по врагу

Артиллеристы и ракетчики поразили за сутки три цели, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по зенитному ракетному комплексу. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)