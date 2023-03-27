Пункты управления, ЗРК, беспилотник. Генштаб ВСУ рассказал о последних результативных ударах по врагу

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по зенитному ракетному комплексу. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 27 марта 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 171 160 человек личного состава.