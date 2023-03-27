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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пункты управления, ЗРК, беспилотник. Генштаб ВСУ рассказал о последних результативных ударах по врагу

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Артиллеристы и ракетчики поразили за сутки три цели, отметили в Генштабе
Артиллеристы и ракетчики поразили за сутки три цели, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За сутки украинская армия нанесла 13 результативных ударов по объектам и местам сосредоточения российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 27 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по зенитному ракетному комплексу. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0uzqouL7Ny3F6AWkCLtwE2tCBedUabJ1pHvu1A98sdwZXWBd4fwjJ5TtEWmc6s5T6l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 27 марта 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 171 160 человек личного состава.

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