В ходе боев на Донбассе российские оккупанты использовали слезоточивые гранаты – Генштаб ВСУ

"На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Применил аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка", – говорится в сообщении.
Генштаб не уточнил, какие именно гранаты используются захватчиками.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, Марьинка – один из трех городов на Донбассе (еще Бахмут и Авдеевка), где идут ожесточенные бои с оккупантами.
В декабре 2022 года украинские военные сообщали о применении противником на Донбассе аэрозольных гранат нелетального действия К-51, разработанных в 1970-е годы. УНИАН писал, что по данным ВСУ, запрещенные гранаты на позиции украинцев оккупанты сбрасывали с дронов.