ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ходе боев на Донбассе российские оккупанты использовали слезоточивые гранаты – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Об использовании слезоточивых гранат нелетального действия ВСУ сообщали в декабре
Об использовании слезоточивых гранат нелетального действия ВСУ сообщали в декабре
Фото: wikipedia.org (архив)

Российские оккупанты применили в районе Марьинки Донецкой области нелетальные слезоточивые средства. Об этом проинформировал 27 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Применил аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0uzqouL7Ny3F6AWkCLtwE2tCBedUabJ1pHvu1A98sdwZXWBd4fwjJ5TtEWmc6s5T6l

Генштаб не уточнил, какие именно гранаты используются захватчиками.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генштаба ВСУ, Марьинка – один из трех городов на Донбассе (еще Бахмут и Авдеевка), где идут ожесточенные бои с оккупантами.

Контекст:

В декабре 2022 года украинские военные сообщали о применении противником на Донбассе аэрозольных гранат нелетального действия К-51, разработанных в 1970-е годы. УНИАН писал, что по данным ВСУ, запрещенные гранаты на позиции украинцев оккупанты сбрасывали с дронов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, война, военные, Марьинка, граната, Новокалиново, война России против Украины, Ласточкино, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека"
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека" G
Дмитрий ГОРДОН
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Галина ГРИШИНА
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
Галина ГРИШИНА
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (126982)
2
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (65899)
3
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (48996)
4
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (48508)
5
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (47444)
6
MamaRika: Винник – просто зашквар года (37120)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (26788)
8
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой (25973)
 
 
 
 