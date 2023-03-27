В ходе боев на Донбассе российские оккупанты использовали слезоточивые гранаты – Генштаб ВСУ

"На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Применил аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка", – говорится в сообщении.

Генштаб не уточнил, какие именно гранаты используются захватчиками.

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По данным Генштаба ВСУ, Марьинка – один из трех городов на Донбассе (еще Бахмут и Авдеевка), где идут ожесточенные бои с оккупантами.