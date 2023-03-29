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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командиров – Генштаб ВСУ

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В российских подразделениях падает дисциплина, приказы командиров все чаще игнорируются
В российских подразделениях падает дисциплина, приказы командиров все чаще игнорируются
Фото: EPA

Российские захватчики отказываются исполнять приказы командиров, и эта тенденция на фронте усугубляется. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 29 марта сообщил в Facebook в утренней сводке.

В частности, 23 марта за отказ выполнять боевое задание были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований оккупантов "Невский" и "Ветераны".

"Подобный случай произошел и 25 марта – выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на авдеевском направлении", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JYxk1Mc4f53PFCoGScTXVYyZ5NkysRZVYjg4oRfEeiaFemDdQ9zRmJ3uQd2YavY3l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

По данным Генштаба ВСУ на утро 28 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 171 730 российских оккупантов (600  – за последние сутки), 3602 танка, 6966 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Макеевка, дезертирство, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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