Оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командиров – Генштаб ВСУ

В российских подразделениях падает дисциплина, приказы командиров все чаще игнорируются Фото: EPA

В частности, 23 марта за отказ выполнять боевое задание были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований оккупантов "Невский" и "Ветераны".

"Подобный случай произошел и 25 марта – выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на авдеевском направлении", – отметили в Генштабе.