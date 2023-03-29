Оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командиров – Генштаб ВСУ

В частности, 23 марта за отказ выполнять боевое задание были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований оккупантов "Невский" и "Ветераны".
"Подобный случай произошел и 25 марта – выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на авдеевском направлении", – отметили в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.
По данным Генштаба ВСУ на утро 28 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 171 730 российских оккупантов (600 – за последние сутки), 3602 танка, 6966 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.