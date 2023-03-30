Бойцы на бахмутском направлении получили от "Стального фронта" антидроновые ружья

Модель антидроновой защиты была разработана в Украине для нужд украинской армии в 2015 году Фото: metinvest.media

"Убийца дронов" – это аппаратный комплекс блокировки каналов управления беспилотниками Antidron G-6 с диапазоном обнаружения до 3000 м. Это оборудование позволяет эффективно бороться с дронами путем подавления каналов управления дронами и навигации. В результате беспилотники теряют сигнал и вынуждены приземляться.

Эта модель антидроновой защиты была разработана в Украине для нужд украинской армии в 2015 году. Оборудование использует пограничная служба, а также правоохранительные органы для защиты стратегических объектов военно-промышленного комплекса и военных на передовой.

Также от "Стального фронта" Рината Ахметова защитники получили портативный пятиканальный джамер Piranha-Tech – рюкзак с установленной в нем радиоэлектроникой, предназначенный для глушения сигналов вражеских дронов в диапазоне от 428 до 5800 МГц. Его преимущества – обнаружение дронов врага на расстоянии до 5000 м. Три входящих в комплект противодроновых пушки и детектор создают линию контроля длиной 8000 м и глубиной 2000 м.

"Такие системы не дают вражеским дронам выполнять миссии по аэроразведке, корректировке огня или непосредственному поражению. Оператор приводит антидрон на квадрокоптер и прерывает сигнал коптера со спутником. В результате управляющий квадрокоптером теряет управление над ним и "картинку" из камеры дрона. "Дезориентированный" вражеский коптер совершает аварийную посадку и проваливает миссию, какой бы она ни была", – объясняет командир подразделения ПВО одной из бригад ВСУ, защищающей Украину под Авдеевкой, с позывным Дизель.

Кроме того, военные получили два разведывательных дрона и пять мощных мультизарядных станций EcoFlow для обеспечения постоянного питания оборудования в полевых условиях.

"Использование современных решений позволит повысить эффективность защиты позиций наших защитников, и, самое главное, эта действенная технология помогает сохранить личный состав ВСУ. Ведь один украинский воин спасает тысячи гражданских. В эти мгновения защитники Авдеевки открывают сезон охоты на "птичек" противника. Убежден, что наши защитники поджигают хорошую добычу. А мы уже формируем новый груз от "Стального фронта" на передовую", – отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Недавно бойцы получили от "Метинвеста" 10 дронов с дальностью полета 9000 м, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen Transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato. Также компания передала бойцам уже более 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-миллиметровыми снарядами.

С 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального фронта" Ахметова. Компания передала защитникам уже более 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн литров горючего.