Залужный показал пилотов ВС ВСУ: Украине нужны F-16

Командир бригады тактической авиации Алексей Манюшкин на этом видео рассказывает, что оккупанты с первых дней были очень уверены в себе – считали, что в первые часы полномасштабного вторжения уничтожили все украинские ракетные войска и авиацию.
"Они не ожидали, что будет такое сопротивление, поэтому в первые недели потеряли такое значительное количество своей авиации. Наверное, из этого и появился образ Призрака Киева: россияне не ожидали, что будет такое сопротивление, и [не понимали] откуда появляются самолеты, если они их все "уничтожили", – рассказал военнослужащий.
Пилот бригады тактической авиации Андрей рассказал о полетах в первый день полномасштабной войны. Тогда, по его словам, был самый запоминающийся для него вылет – посадку пришлось совершать "с ведром керосина".
Он подчеркнул, что самое сложное – не уметь пилотировать самолет, а уметь применить его в реальном бою.
Манюшкин добавил, что гордится летчиками своей бригады. Военнослужащие выполняют задачи по уничтожению крылатых ракет и ударных дронов на самолетах МиГ-29, которые создавались, когда беспилотников не существовало, напомнил он.
"Самолет МиГ-29, будем говорить правду, уже морально устарел. F-16 может применять всю номенклатуру западного вооружения, которое есть у стран НАТО. Мы сейчас используем некоторые западные образцы оружия, такие как ракеты HARM, но ее эффективность будет намного выше, если мы будем применять ее [ракету HARM] с F-16. Наши военнослужащие настолько мотивированы, что готовы освоить в самые короткие сроки любую западную технику, чтобы приблизить нашу победу как можно скорее", – подчеркнул командир.
"Украине нужны F-16", – написал Залужный в подписи к видео.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, президент США Джо Байден через несколько дней сказал, что на данный момент Украине не нужны самолеты F-16 – в приоритете танки, артиллерия, средства ПВО, реактивные системы залпового огня.
28 марта Остин допустил передачу Украине F-16, но не на текущем этапе войны.
"Могут ли украинцы получить такие возможности когда-либо в будущем? Мы все считаем, что да. Это могут быть истребители F-16 или другие самолеты четвертого поколения. Если вы говорите об F-16, когда бы вы ни приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования", – сказал Остин.