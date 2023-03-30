Залужный показал пилотов ВС ВСУ: Украине нужны F-16

Командир бригады тактической авиации Алексей Манюшкин на этом видео рассказывает, что оккупанты с первых дней были очень уверены в себе – считали, что в первые часы полномасштабного вторжения уничтожили все украинские ракетные войска и авиацию.

"Они не ожидали, что будет такое сопротивление, поэтому в первые недели потеряли такое значительное количество своей авиации. Наверное, из этого и появился образ Призрака Киева: россияне не ожидали, что будет такое сопротивление, и [не понимали] откуда появляются самолеты, если они их все "уничтожили", – рассказал военнослужащий.

Пилот бригады тактической авиации Андрей рассказал о полетах в первый день полномасштабной войны. Тогда, по его словам, был самый запоминающийся для него вылет – посадку пришлось совершать "с ведром керосина".

Он подчеркнул, что самое сложное – не уметь пилотировать самолет, а уметь применить его в реальном бою.

Манюшкин добавил, что гордится летчиками своей бригады. Военнослужащие выполняют задачи по уничтожению крылатых ракет и ударных дронов на самолетах МиГ-29, которые создавались, когда беспилотников не существовало, напомнил он.

"Самолет МиГ-29, будем говорить правду, уже морально устарел. F-16 может применять всю номенклатуру западного вооружения, которое есть у стран НАТО. Мы сейчас используем некоторые западные образцы оружия, такие как ракеты HARM, но ее эффективность будет намного выше, если мы будем применять ее [ракету HARM] с F-16. Наши военнослужащие настолько мотивированы, что готовы освоить в самые короткие сроки любую западную технику, чтобы приблизить нашу победу как можно скорее", – подчеркнул командир.

"Украине нужны F-16", – написал Залужный в подписи к видео.