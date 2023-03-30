ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный показал пилотов ВС ВСУ: Украине нужны F-16

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Залужный напомнил, что Украине нужны многоцелевые западные истребители
Залужный напомнил, что Украине нужны многоцелевые западные истребители
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 30 марта в Facebook опубликовал видео о работе украинской боевой авиации.

Командир бригады тактической авиации Алексей Манюшкин на этом видео рассказывает, что оккупанты с первых дней были очень уверены в себе – считали, что в первые часы полномасштабного вторжения уничтожили все украинские ракетные войска и авиацию.

"Они не ожидали, что будет такое сопротивление, поэтому в первые недели потеряли такое значительное количество своей авиации. Наверное, из этого и появился образ Призрака Киева: россияне не ожидали, что будет такое сопротивление, и [не понимали] откуда появляются самолеты, если они их все "уничтожили", – рассказал военнослужащий. 

Пилот бригады тактической авиации Андрей рассказал о полетах в первый день полномасштабной войны. Тогда, по его словам, был самый запоминающийся для него вылет – посадку пришлось совершать "с ведром керосина". 

Он подчеркнул, что самое сложное – не уметь пилотировать самолет, а уметь применить его в реальном бою. 

Манюшкин добавил, что гордится летчиками своей бригады. Военнослужащие выполняют задачи по уничтожению крылатых ракет и ударных дронов на самолетах МиГ-29, которые создавались, когда беспилотников не существовало, напомнил он. 

"Самолет МиГ-29, будем говорить правду, уже морально устарел. F-16 может применять всю номенклатуру западного вооружения, которое есть у стран НАТО. Мы сейчас используем некоторые западные образцы оружия, такие как ракеты HARM, но ее эффективность будет намного выше, если мы будем применять ее [ракету HARM] с F-16. Наши военнослужащие настолько мотивированы, что готовы освоить в самые короткие сроки любую западную технику, чтобы приблизить нашу победу как можно скорее", – подчеркнул командир. 

"Украине нужны F-16", – написал Залужный в подписи к видео. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/581463293954508/

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, президент США Джо Байден через несколько дней сказал, что на данный момент Украине не нужны самолеты F-16 – в приоритете танки, артиллерия, средства ПВО, реактивные системы залпового огня. 

28 марта Остин допустил передачу Украине F-16, но не на текущем этапе войны.

"Могут ли украинцы получить такие возможности когда-либо в будущем? Мы все считаем, что да. Это могут быть истребители F-16 или другие самолеты четвертого поколения. Если вы говорите об F-16, когда бы вы ни приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования", – сказал Остин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, беспилотники, истребители, самолеты, война России против Украины, ракеты, Валерий Залужный, пилот, летчик, F-16
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную G
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
Галина ГРИШИНА
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Галина ГРИШИНА
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (543223)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (131762)
3
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (63413)
4
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (61396)
5
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (26898)
6
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (23792)
7
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (19339)
8
Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом (15876) G
 
 
 
 