"Были бы в разы эффективнее, если бы их запускали с F-16". Спикер ВC ВСУ – о применении Украиной ракет HARM

Ракета HARM, установленная на советский истребитель, не имеет того всего функционала, который имела бы, если бы запускалась из F-16, сказал Игнат Фото: af.mil

"Нашелся способ установить ракеты HARM. Ими уже работают несколько месяцев наши истребители, которые бьют по ПВО противника. Ракета установлена на советском истребителе, она не имеет того всего функционала, который имела бы если бы запускалась из [истребителей] F-16. Она была бы в разы эффективнее, работала бы дальше, точнее и уничтожала бы больше средств ПВО", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности установить другие западные ракеты на советские истребители.

По словам Игната, установить другие ракеты на имеющиеся на вооружении ВС ВСУ самолеты "не такой простой процесс".

"Были раньше мысли модернизировать в одной из стран МиГ-29. Там речь о десятках миллионов долларов за один самолет и очень много времени. Оно не оправдано. В том плане, что техника уже старая физически", – добавил он.

Игнат пояснил, что для того, чтобы модернизировать эти истребители под потребности военного времени "нужно полсамолета заменить".

"[Нужно заменить] бортовую систему РЛС поставить, чтобы адаптировать под западные образцы вооружения: крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, управляемые авиаракеты и ракеты, в частности, такие как Harpoon – тоже может носить F-16. Сделать это для советского самолета... возможно конечно, но никто этим сейчас не занимается", – добавил Игнат.