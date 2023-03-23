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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Были бы в разы эффективнее, если бы их запускали с F-16". Спикер ВC ВСУ – о применении Украиной ракет HARM

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Ракета HARM, установленная на советский истребитель, не имеет того всего функционала, который имела бы, если бы запускалась из F-16, сказал Игнат
Ракета HARM, установленная на советский истребитель, не имеет того всего функционала, который имела бы, если бы запускалась из F-16, сказал Игнат
Фото: af.mil

Украинские военные запускают противорадиолокационные ракеты HARM со старых советских самолетов, нанося удары по ПВО противника, но на имеющихся истребителях функционал ракет используется не полностью. Об этом спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал 23 марта в эфире национального телемарафона 23 марта, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Нашелся способ установить ракеты HARM. Ими уже работают несколько месяцев наши истребители, которые бьют по ПВО противника. Ракета установлена на советском истребителе, она не имеет того всего функционала, который имела бы если бы запускалась из [истребителей] F-16. Она была бы в разы эффективнее, работала бы дальше, точнее и уничтожала бы больше средств ПВО", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности установить другие западные ракеты на советские истребители. 

По словам Игната, установить другие ракеты на имеющиеся на вооружении ВС ВСУ самолеты "не такой простой процесс". 

"Были раньше мысли модернизировать в одной из стран МиГ-29. Там речь о десятках миллионов долларов за один самолет и очень много времени. Оно не оправдано. В том плане, что техника уже старая физически", – добавил он.

Игнат пояснил, что для того, чтобы модернизировать эти истребители под потребности военного времени "нужно полсамолета заменить".

"[Нужно заменить] бортовую систему РЛС поставить, чтобы адаптировать под западные образцы вооружения: крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, управляемые авиаракеты и ракеты, в частности, такие как Harpoon – тоже может носить F-16. Сделать это для советского самолета... возможно конечно, но никто этим сейчас не занимается", – добавил Игнат. 

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО. Речь о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Восемь представителей обеих партий американского парламента обратились к Остину с просьбой в течение недели предоставить им экспертную оценку необходимости передачи Украине истребителей F-16, сообщило издание Politico 14 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военная техника, ПВО, истребители, самолеты, война России против Украины, ракеты, Юрий Игнат, F-16
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