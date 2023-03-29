Сбивать дроны Shahed ночью сложнее, но результат есть – Игнат

Игнат отметил, что сейчас дроны Shahed россияне запускают с разных направлений небольшими партиями.
"Но все же все приспособились. Вы же видите, когда раздается воздушная тревога, и Shahed ночью атакуют Украину, то за ними охотятся по всей территории. Они используют маршруты, данные разведки, зная, где у нас есть слабые места, каким образом можно прижаться ниже к земле, использовать русла рек, как это происходит с ракетами", – заявил спикер.
Представитель Воздушных сил рассказал, что это усложняет работу.
"Ночью работа тоже усложнена в условиях плохой видимости. Если днем Shahed можно сбивать стрелковым оружием, пулеметами, зенитными пушками, то ночью это, к сожалению, сделать очень тяжело, даже используя прожекторы, надо банально эту цель увидеть. Поэтому радиолокационная привязка важна в данном вопросе и поэтому это не просто. Но вы видите, что результат есть. Нужно просто больше систем ПВО, чтобы покрыть огромную территорию Украины. кроме них, желательны современные западные истребители, которые могли бы полностью справляться с ситуацией", – сказал Игнат.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Предыдущий массированный удар с помощью дронов оккупанты нанесли в ночь на 22 марта. Тогда они запустили 21 беспилотник Shahed-136/131 из Брянской области России, силы обороны сбили 16 из них. Были зафиксированы прилеты в Житомирской и Киевской областях.
Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.