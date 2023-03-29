Сбивать дроны Shahed ночью сложнее, но результат есть – Игнат

Игнат отметил, что сейчас дроны Shahed россияне запускают с разных направлений небольшими партиями.

"Но все же все приспособились. Вы же видите, когда раздается воздушная тревога, и Shahed ночью атакуют Украину, то за ними охотятся по всей территории. Они используют маршруты, данные разведки, зная, где у нас есть слабые места, каким образом можно прижаться ниже к земле, использовать русла рек, как это происходит с ракетами", – заявил спикер.

Представитель Воздушных сил рассказал, что это усложняет работу.

"Ночью работа тоже усложнена в условиях плохой видимости. Если днем Shahed можно сбивать стрелковым оружием, пулеметами, зенитными пушками, то ночью это, к сожалению, сделать очень тяжело, даже используя прожекторы, надо банально эту цель увидеть. Поэтому радиолокационная привязка важна в данном вопросе и поэтому это не просто. Но вы видите, что результат есть. Нужно просто больше систем ПВО, чтобы покрыть огромную территорию Украины. кроме них, желательны современные западные истребители, которые могли бы полностью справляться с ситуацией", – сказал Игнат.