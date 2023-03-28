"Нашел, нашел!" В ВСУ показали обломки сбитого в Черниговской области ударного дрона Shahed

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале командования, его перепостил "24 канал".

На видео видно, как военнослужащие идут по лесу и замечают обломки сбитого БПЛА.

"Нашел, нашел!" – крикнул один из них, когда увидел часть дрона с надписью "Герань-2" (так оккупанты маркируют купленные у Ирана Shahed).

В описании к видео указано, что речь о дроне, который уничтожили на северском направлении силы обороны Украины. Похожие кадры с обломком БПЛА Shahed сегодня опубликовала также Госпогранслужба Украины.

"Этой ночью военнослужащие Черниговского пограничного отряда уничтожили один из Shahed. Баражирующий боеприпас поразили недалеко от границы. Утром обломки были обнаружены в лесном массиве", – отметили в ГПСУ.

ВИДЕО

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

РФ прошлой ночью атаковала Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35. В Генштабе ВСУ сообщали, что противник использовал 15 ударных БПЛА типа Shahed. По данным Генштаба, 14 из них уничтожены украинскими защитниками.