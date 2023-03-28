"Нашел, нашел!" В ВСУ показали обломки сбитого в Черниговской области ударного дрона Shahed

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале командования, его перепостил "24 канал".
На видео видно, как военнослужащие идут по лесу и замечают обломки сбитого БПЛА.
"Нашел, нашел!" – крикнул один из них, когда увидел часть дрона с надписью "Герань-2" (так оккупанты маркируют купленные у Ирана Shahed).
В описании к видео указано, что речь о дроне, который уничтожили на северском направлении силы обороны Украины. Похожие кадры с обломком БПЛА Shahed сегодня опубликовала также Госпогранслужба Украины.
"Этой ночью военнослужащие Черниговского пограничного отряда уничтожили один из Shahed. Баражирующий боеприпас поразили недалеко от границы. Утром обломки были обнаружены в лесном массиве", – отметили в ГПСУ.
РФ прошлой ночью атаковала Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35. В Генштабе ВСУ сообщали, что противник использовал 15 ударных БПЛА типа Shahed. По данным Генштаба, 14 из них уничтожены украинскими защитниками.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Предыдущий массированный удар с помощью дронов оккупанты нанесли в ночь на 22 марта. Тогда они запустили 21 беспилотник Shahed-136/131 из Брянской области России, силы обороны сбили 16 из них. Были зафиксированы прилеты в Житомирской и Киевской областях.
Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.