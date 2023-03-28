В Днепре оккупанты ударили дроном по ангару, где хранились овощи и фрукты. Овощи повреждены – ГСЧС

В Днепре в результате воздушной атаки оккупантов сгорела крыша ангара, где хранились овощи и фрукты Фото: ДСНС України / Telegram

Уточняется, что сообщение о пожаре в Днепре в складском помещении поступило 27 марта в 22.39.

"По прибытии спасателей к месту происшествия установлено, что в результате вражеского удара горит металлический ангар, в котором хранятся овощи и фрукты. Площадь пожара составила 4 тыс. м2. Огнем уничтожена крыша строения. Повреждены оборудование и овощи", – сообщили в ГСЧС.

Пожар был локализован 28 марта в 1.15 и ликвидирован в 2.09. В результате происшествия погибших и травмированных нет. К тушению пожара были привлечены 54 спасателя и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Во время ночной атаки 27 марта российские оккупанты применили в Украине беспилотники иранского производства Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы, сообщило 28 марта командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По данным ВС ВСУ, в ходе атаки истребители оккупантов Су-35 вылетели с аэродрома Морозовск Ростовской области РФ и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

Было сбито 12 Shahed из 13 и один разведывательный БПЛА. По данным Генштаба ВСУ, сбито 14 Shahed из 15. В результате падения обломков одного из беспилотников в Святошинском районе Киева возник пожар в нежилом помещении.

Единственное попадание дрона-камикадзе зафиксировано в Днепре, где возник масштабный пожар на частном предприятии. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что еще два дрона, атаковавших Днепр, удалось сбить.