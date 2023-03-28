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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре оккупанты ударили дроном по ангару, где хранились овощи и фрукты. Овощи повреждены – ГСЧС

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В Днепре в результате воздушной атаки оккупантов сгорела крыша ангара, где хранились овощи и фрукты
В Днепре в результате воздушной атаки оккупантов сгорела крыша ангара, где хранились овощи и фрукты
Фото: ДСНС України / Telegram

В результате российской атаки ночью 27 марта в Днепре горел металлический ангар, в котором хранятся овощи и фрукты, сообщила 28 марта в Telegram пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Уточняется, что сообщение о пожаре в Днепре в складском помещении поступило 27 марта в 22.39.

"По прибытии спасателей к месту происшествия установлено, что в результате вражеского удара горит металлический ангар, в котором хранятся овощи и фрукты. Площадь пожара составила 4 тыс. м2. Огнем уничтожена крыша строения. Повреждены оборудование и овощи", – сообщили в ГСЧС.

Пожар был локализован 28 марта в 1.15 и ликвидирован в 2.09. В результате происшествия погибших и травмированных нет. К тушению пожара были привлечены 54 спасателя и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Во время ночной атаки 27 марта российские оккупанты применили в Украине беспилотники иранского производства Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы, сообщило 28 марта командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По данным ВС ВСУ, в ходе атаки истребители оккупантов Су-35 вылетели с аэродрома Морозовск Ростовской области РФ  и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

Было сбито 12 Shahed из 13 и один разведывательный БПЛА. По данным Генштаба ВСУ, сбито 14 Shahed из 15. В результате падения обломков одного из беспилотников в Святошинском районе Киева возник пожар в нежилом помещении.

Единственное попадание дрона-камикадзе зафиксировано в Днепре, где возник масштабный пожар на частном предприятии. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что еще два дрона, атаковавших Днепр, удалось сбить.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий. 

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Днепр, беспилотники, спасатели, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, происшествия, удары, фрукты, происшествие, воздушная тревога, дрон-камикадзе, Сергей Лысак, овощи
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