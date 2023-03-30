В Москве арестован полковник Росгвардии по делу о взрыве на Крымском мосту

По данным Следственного комитета РФ, он согласовал поставку комплексов "Орел-БПЛА" с "ухудшенными" характеристиками, не позволяющими обнаруживать беспилотники малого класса.
Представитель прокуратуры в суде заявил, что Росгвардия отказалась от использования этих комплексов через месяц после ввода в эксплуатацию. Адвокат Волкова, в свою очередь, заявил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и "был лишь хозяйственником".
Агентство пишет, что контракт на поставку "Орел-БПЛА" на 395,4 млн рублей (более $5 млн) был заключен в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти в декабре 2021-го. Волкова обвиняют по статье "превышение должностных полномочий" и вменяют нанесение ущерба в размере стоимости всего контракта.
Российский "Коммерсантъ" пишет, что уголовное дело против полковника "связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны высшего начальства".
8 октября 2022 года произошли взрыв и пожар на незаконно построенном Россией Крымском мосту. От пожара пострадало железнодорожное полотно моста, были также разрушены несколько пролетов автомобильной части моста. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.
Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастность к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили ВСУ. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.