В Москве арестован полковник Росгвардии по делу о взрыве на Крымском мосту

По данным Следственного комитета РФ, он согласовал поставку комплексов "Орел-БПЛА" с "ухудшенными" характеристиками, не позволяющими обнаруживать беспилотники малого класса.

Представитель прокуратуры в суде заявил, что Росгвардия отказалась от использования этих комплексов через месяц после ввода в эксплуатацию. Адвокат Волкова, в свою очередь, заявил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и "был лишь хозяйственником".

Агентство пишет, что контракт на поставку "Орел-БПЛА" на 395,4 млн рублей (более $5 млн) был заключен в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти в декабре 2021-го. Волкова обвиняют по статье "превышение должностных полномочий" и вменяют нанесение ущерба в размере стоимости всего контракта.

Российский "Коммерсантъ" пишет, что уголовное дело против полковника "связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны высшего начальства".