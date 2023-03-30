ГОРДОН
 
 
МИР

В Москве арестован полковник Росгвардии по делу о взрыве на Крымском мосту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
8 октября 2022 года на незаконно построенном РФ мосту произошел взрыв и пожар
8 октября 2022 года на незаконно построенном РФ мосту произошел взрыв и пожар
Фото: ЕРА

Российский суд арестовал начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по обвинению в покупке некачественного радиолокационного оборудования для защиты моста, соединяющего РФ с оккупированным Крымом. Об этом 29 марта сообщили "РИА Новости".

По данным Следственного комитета РФ, он согласовал поставку комплексов  "Орел-БПЛА" с "ухудшенными" характеристиками, не позволяющими обнаруживать беспилотники малого класса. 

Представитель прокуратуры в суде заявил, что Росгвардия отказалась от использования этих комплексов через месяц после ввода в эксплуатацию. Адвокат Волкова, в свою очередь, заявил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и "был лишь хозяйственником".

Агентство пишет, что контракт на поставку "Орел-БПЛА" на 395,4 млн рублей (более $5 млн) был заключен  в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти в декабре 2021-го. Волкова обвиняют по статье "превышение должностных полномочий" и вменяют нанесение ущерба в размере стоимости всего контракта.

Российский "Коммерсантъ" пишет, что уголовное дело против полковника "связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны высшего начальства".

Контекст:

8 октября 2022 года произошли взрыв и пожар на незаконно построенном Россией Крымском мосту. От пожара пострадало железнодорожное полотно моста, были также разрушены несколько пролетов автомобильной части мостаВ РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастность к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили ВСУ. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Теги: Россия, арест, беспилотники, Крымский мост, Росгвардия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную G
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
Галина ГРИШИНА
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Галина ГРИШИНА
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Галина ГРИШИНА
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Галина ГРИШИНА
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Галина ГРИШИНА
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Галина ГРИШИНА
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (526491)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (131230)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (96231)
4
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (59203)
5
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (57994)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (43257)
7
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (26682)
8
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (23179)
 
 
 
 