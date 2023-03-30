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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Способ напомнить о своем присутствии". В Черном море дежурит подлодка оккупантов с четырьмя "Калибрами" – ОК "Юг"

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Гуменюк полагает, что погода не даст оккупантам использовать дроны-камикадзе
Гуменюк полагает, что погода не даст оккупантам использовать дроны-камикадзе
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Из-за шторма российские войска уменьшили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море и вряд ли смогут атаковать с воздуха. Об этом 30 марта заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

На данный момент, по информации ОК "Юг", в Черном море находится до шести вражеских кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель.

"Раньше мы наблюдали более 10 кораблей, сейчас это шесть кораблей. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать четырех ракет типа "Калибр". Это способ "оставаться на дежурстве" и напомнить о собственном присутствии", – считает Гуменюк.

По ее прогнозам,  скорее всего, ракеты в ближайшее время не будут применены, но все же спикер не исключила возможности ударов.

"Штормовая погода критическая и для самолетов, не наблюдается и угроза Shahed из-за порывистого ветра", – добавила Гуменюк.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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