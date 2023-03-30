"Способ напомнить о своем присутствии". В Черном море дежурит подлодка оккупантов с четырьмя "Калибрами" – ОК "Юг"

На данный момент, по информации ОК "Юг", в Черном море находится до шести вражеских кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель.

"Раньше мы наблюдали более 10 кораблей, сейчас это шесть кораблей. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать четырех ракет типа "Калибр". Это способ "оставаться на дежурстве" и напомнить о собственном присутствии", – считает Гуменюк.

По ее прогнозам, скорее всего, ракеты в ближайшее время не будут применены, но все же спикер не исключила возможности ударов.

"Штормовая погода критическая и для самолетов, не наблюдается и угроза Shahed из-за порывистого ветра", – добавила Гуменюк.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".