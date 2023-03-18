Россия не отказалась от ракетного террора, но тактика провалилась. Удары оккупантов не смогут повлиять на экономику и логистику Украины – ГУР МО

Современные ракеты, такие, к примеру, как "Искандер", РФ вынуждена применять по Украине очень ограниченно Фото: mil.ru

По словам Юсова, РФ и дальше будет использовать ракетные удары как инструмент запугивания, но украинская военная разведка наблюдает увеличение интервалов между атаками.

"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может составлять три-четыре недели. Использование [дронов-камикадзе] Shahed уже другое: и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения становится действительно мало", – подчеркнул он.

Представитель ГУР МО добавил, что если говорить о ракетах "Калибр", "Искандер" и "Кинжал", то "это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину".

"Да, устаревшего ракетного вооружения еще много. Особенно когда речь идет о [используемых для ударов по наземным целям зенитных комплексах] С-300 – это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий, и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим украинским городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла, и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", – подытожил Юсов.