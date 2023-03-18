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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не отказалась от ракетного террора, но тактика провалилась. Удары оккупантов не смогут повлиять на экономику и логистику Украины – ГУР МО

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Современные ракеты, такие, к примеру, как "Искандер", РФ вынуждена применять по Украине очень ограниченно
Современные ракеты, такие, к примеру, как "Искандер", РФ вынуждена применять по Украине очень ограниченно
Фото: mil.ru

Российские оккупанты будут продолжать обстреливать украинские объекты, особенно в прифронтовой зоне, с помощью ракетного вооружения, хотя практика показывает неспособность этих ударов нанести критический вред Украине. Об этом 18 марта заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

По словам Юсова, РФ и дальше будет использовать ракетные удары как инструмент запугивания, но украинская военная разведка наблюдает увеличение интервалов между атаками.

"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может составлять три-четыре недели. Использование [дронов-камикадзе] Shahed уже другое: и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения становится действительно мало", – подчеркнул он.

Представитель ГУР МО добавил, что если говорить о ракетах "Калибр", "Искандер" и "Кинжал", то "это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину".

"Да, устаревшего ракетного вооружения еще много. Особенно когда речь идет о [используемых для ударов по наземным целям зенитных комплексах] С-300 – это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий, и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим украинским городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла, и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", – подытожил Юсов.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет и 650 дронов-камикадзе оккупантов, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

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