Россия держит в Черном море один носитель "Калибров", еще три – в Средиземном. Суммарный залп до 24 ракет – ВМС ВСУ

В ВМС ВСУ добавили, что в Азовском море дежурит один вражеский корабль.

В Средиземном море находится до семи российских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Таким образом, общее количество готовых к пуску российских ракет "Калибр" на боевом дежурстве может достигать 24 единиц.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".