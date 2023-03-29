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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия держит в Черном море один носитель "Калибров", еще три – в Средиземном. Суммарный залп до 24 ракет – ВМС ВСУ

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Российские корабли 29 марта дежурят в Черном, Азовском и Средиземном морях
Российские корабли 29 марта дежурят в Черном, Азовском и Средиземном морях
Фото: mil.ru (архив)

В Черном море на боевом дежурстве находится четыре российских корабля, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до четырех ракет, сообщает 29 марта в Facebook пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

В ВМС ВСУ добавили, что в Азовском море дежурит один вражеский корабль.

В Средиземном море находится до семи российских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Таким образом, общее количество готовых к пуску российских ракет "Калибр" на боевом дежурстве может достигать 24 единиц.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid023Trw2cZ5UDbQBi8R9Ja66LtwsyW496qZ7wfkyXFiqQPDxfo2hKPjpZX3Bcneamvdl

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, корабль, Азовское море, Средиземное море, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, корабли, крылатая ракета, российские оккупанты
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